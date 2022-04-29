Малафеев о «Зените: «Стать чемпионом в игре со «Спартаком» – двойной праздник. Если не тройной, учитывая, что они в трех очках от стыков»

поделился мыслями о чемпионских перспективах «Зенита» в .

– близок к тому, чтобы снова заранее оформить чемпионство. Какова вероятность того, что, как и в прошлом сезоне, это произойдет в игре с «Локомотивом»?

– Не думаю, что «Динамо» проиграет «Уралу» дома. Так что болельщикам «Зенита», скорее всего, придется подождать до следующей встречи с «Химками».

Но она ведь тоже домашняя.

Так что если «Зенит» обыграет «Локомотив», то Питер может спокойно всю следующую неделю предвкушать игру с «Химками» как чемпионскую.

– А представить расклад, при котором «Зенит» становится чемпионом в предпоследнем туре в гостевом матче со «Спартаком», можете?

– Это, конечно, было бы оригинально, а для болельщиков «Зенита» стало бы двойным праздником.

Если не тройным, с учетом того, что «Спартак» на данный момент всего в трех очках от зоны стыковых матчей. Но я не думаю, что «Зенит» ради такого случая будет что-то подгадывать.

Тем более есть возможность в конце сезона растянуть удовольствие для своих поклонников: попытаться отправить в «стыки» уже в ранге чемпиона.

Как в свое время «Динамо» было отправлено в ФНЛ. Но давайте не будем бежать впереди «Локомотива» – у него петербуржцам тоже еще надо выиграть, – сказал бывший вратарь питерского клуба.