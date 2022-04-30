Определились все пары 1-го раунда Кубка Стэнли, плей-офф стартует 2 мая.

Команды, имеющие более высокий посев, начинают серии до 4 побед на своем льду.

Восток

«Флорида» – , первый матч серии – 3 мая.

– , первый матч – 2 мая.

«Каролина» – «Бостон», первый матч – 2 мая.

– , первый матч – 3 мая.

Запад

«Колорадо» – «Нэшвилл», первый матч серии – 3 мая.

«Миннесота» – «Сент-Луис», первый матч – 2 мая.

«Калгари» – «Даллас», первый матч – 3 мая.

«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес», первый матч – 2 мая.