Определились все пары 1-го раунда Кубка Стэнли, плей-офф стартует 2 мая.
Команды, имеющие более высокий посев, начинают серии до 4 побед на своем льду.
Восток
«Флорида» – «Вашингтон», первый матч серии – 3 мая.
«Торонто» – «Тампа», первый матч – 2 мая.
«Каролина» – «Бостон», первый матч – 2 мая.
«Рейнджерс» – «Питтсбург», первый матч – 3 мая.
Запад
«Колорадо» – «Нэшвилл», первый матч серии – 3 мая.
«Миннесота» – «Сент-Луис», первый матч – 2 мая.
«Калгари» – «Даллас», первый матч – 3 мая.
«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес», первый матч – 2 мая.