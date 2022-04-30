Определились все пары 1-го раунда Кубка Стэнли. Плей-офф стартует 2 мая

Теги Питтсбург Рейнджерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Кубок Стэнли Нэшвилл Сент-Луис Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ календарь Хоккей

Определились все пары 1-го раунда Кубка Стэнли, плей-офф стартует 2 мая.

Команды, имеющие более высокий посев, начинают серии до 4 побед на своем льду. 

Восток

«Флорида» – «Вашингтон», первый матч серии – 3 мая.

«Торонто»«Тампа», первый матч – 2 мая.

«Каролина» – «Бостон», первый матч – 2 мая. 

«Рейнджерс»«Питтсбург», первый матч – 3 мая. 

Запад

«Колорадо» – «Нэшвилл», первый матч серии – 3 мая. 

«Миннесота» – «Сент-Луис», первый матч – 2 мая. 

«Калгари» – «Даллас», первый матч – 3 мая. 

«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес», первый матч – 2 мая. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные