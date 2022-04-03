Судья дважды обращался к ВАР в концовке матча ЦСКА – «Урал» по поводу пенальти. Армейцы получили 11-метровый, уральцы – нет

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ЦСКА заработал пенальти в самой концовке матча РПЛ против «Урала» (2:2).

На 89-й минуте на границе штрафной команды из Екатеринбурга упал вышедший на замену защитник армейцев Егор Ушаков, боровшийся за мяч с Рафалом Аугустыняком.

Главный судья Игорь Панин обратился к ВАР, посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый, который на 94-й минуте реализовал Юсуф Языджи.

Спустя несколько минут Панину вновь потребовалась помощь видеоассистентов после падения в штрафной ЦСКА Лео Гогличидзе, у которого пытался отобрать мяч Ушаков.

Рефери и в этот раз посмотрел повтор, однако пенальти назначать не стал. В итоге матч завершился вничью 2:2.

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