Судья дважды обращался к ВАР в концовке матча ЦСКА – «Урал» по поводу пенальти. Армейцы получили 11-метровый, уральцы – нет

ЦСКА заработал пенальти в самой концовке матча против (2:2).

На 89-й минуте на границе штрафной команды из Екатеринбурга упал вышедший на замену защитник армейцев Егор Ушаков, боровшийся за мяч с .

Главный судья обратился к ВАР, посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый, который на 94-й минуте реализовал .

Спустя несколько минут Панину вновь потребовалась помощь видеоассистентов после падения в штрафной ЦСКА Лео Гогличидзе, у которого пытался отобрать мяч Ушаков.

Рефери и в этот раз посмотрел повтор, однако пенальти назначать не стал. В итоге матч завершился вничью 2:2.