«Ауди» увеличила предложение по покупке «Макларена» до $718 млн (Bloomberg)

Компания «Ауди» сделала новое предложение по покупке команды .

По информации Bloomberg, сумма нового предложения составляет 650 млн евро ($718 млн). При этом первое предложение, которое не устроило боссов «Макларена», составляло 450 млн евро.

Согласно недавно появившейся в разных источниках информации, в «Фольксвагене» приняли решение о реализации программы участия в «Формуле-1» сразу двумя брендами – «Ауди» и «Порше». Ожидается, что официально решение будет принято и озвучено после ближайшего заседания совета директоров .

В собираются выступать в «Формуле-1» своей командой, в то время как «Порше», вероятно, станет поставщиком двигателей и техническим партнером «Ред Булл».

В «Фольксвагене» приняли решение об участии в «Формуле-1» (ESPN)

«Ред Булл» и «Порше» близки к заключению контракта на поставки двигателей с сезона-2026 (Motorsport)

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