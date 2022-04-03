«Ракицкий разорвал очень серьезный контракт с «Зенитом», когда вопрос стал ребром. Он был бы рад вернуться в сборную Украины». Вице-президент «Металлиста» о Ярославе

Вице-президент раскрыл подробности ухода Ярослава Ракицкого из .

«Когда вопрос стал ребром, человек расторг контракт. Причем очень серьезный контракт, я знаю. Он разорвал его и уехал.

Сейчас он учит молодежь и находится в отличной форме. Я разговаривал с ним. Он хочет играть в футбол. Он не говорит этого, но был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную.

Мне тоже этого хотелось бы. По футбольным качествам и совершенным поступкам он заслужил это. Это уже вопрос к главному тренеру, как он видит», – сказал Евгений Красников в эфире «Цыганик Live».