«Ракицкий разорвал очень серьезный контракт с «Зенитом», когда вопрос стал ребром. Он был бы рад вернуться в сборную Украины». Вице-президент «Металлиста» о Ярославе

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Вице-президент «Металлиста» раскрыл подробности ухода Ярослава Ракицкого из «Зенита».

«Когда вопрос стал ребром, человек расторг контракт. Причем очень серьезный контракт, я знаю. Он разорвал его и уехал.

Сейчас он учит молодежь и находится в отличной форме. Я разговаривал с ним. Он хочет играть в футбол. Он не говорит этого, но был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную.

Мне тоже этого хотелось бы. По футбольным качествам и совершенным поступкам он заслужил это. Это уже вопрос к главному тренеру, как он видит», – сказал Евгений Красников в эфире «Цыганик Live». 

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