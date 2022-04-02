Чемпионат Италии. «Лацио» против «Сассуоло», «Ювентус» сыграет с «Интером» в воскресенье

«Лацио» принимает «Сассуоло» в 31-м туре итальянской Серии А.
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука играет дома с «Наполи», «Ювентус» сразится с «Интером».
Завершится тур в понедельник матчем «Милан» – «Болонья».
31-й тур
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 2 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.45, «Ареки»
- Дата проведения
- 3 апреля, 13.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 4 апреля, 19.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.