Чемпионат Италии. «Лацио» против «Сассуоло», «Ювентус» сыграет с «Интером» в воскресенье

«Лацио» принимает «Сассуоло» в 31-м туре итальянской Серии А.

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука играет дома с , сразится с .

Завершится тур в понедельник матчем – «Болонья».

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А