Чемпионат Италии. «Лацио» против «Сассуоло», «Ювентус» сыграет с «Интером» в воскресенье

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«Лацио» принимает «Сассуоло» в 31-м туре итальянской Серии А.

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука играет дома с «Наполи», «Ювентус» сразится с «Интером».

Завершится тур в понедельник матчем «Милан» – «Болонья».

Чемпионат Италии

31-й тур

Специя – Венеция
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Сассуоло
Дата проведения
2 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Салернитана – Торино
Дата проведения
2 апреля, 21.45, «Ареки»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Эмполи
Дата проведения
3 апреля, 13.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Кальяри
Дата проведения
3 апреля, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Наполи
Дата проведения
3 апреля, 16.00, «Адзурри д′Италия»
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Сампдория – Рома
Дата проведения
3 апреля, 19.00, «Луиджи Феррарис»
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Ювентус – Интер
Дата проведения
3 апреля, 21.45, «Альянц Стэдиум»
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Верона – Дженоа
Дата проведения
4 апреля, 19.30, «Марк Антонио Бентегоди»
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Милан – Болонья
Дата проведения
4 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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