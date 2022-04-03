Шченсны отразил пенальти от Чалханоглу, но удар перебили, так как де Лигт рано вбежал в штрафную. Турок забил со второй попытки

Хакан Чалханоглу со второй попытки реализовал пенальти в матче с «Ювентусом».
Туринский клуб принимает «Интер» в 31-м туре чемпионата Италии (0:1, перерыв).
В концовке первого тайма арбитр Массимилиано Иррати, обратившись к ВАР, назначил 11-метровый в ворота «бьянконери» за фол Альваро Мораты на Дензеле Думфрисе в штрафной площади.
К точке подошел Чалханоглу, однако c его ударом справился вратарь «Юве» Войчех Шченсны.
«Интер» сумел отправить мяч в сетку, сыграв на добивании, однако Иррати не засчитал гол. Рефери принял решение, что пенальти нужно перебить, так как защитник туринцев Маттейс де Лигт раньше времени вбежал в штрафную площадь.
Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport
Повторный удар Чалханоглу с 11-метровой отметки оказался точным.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Интер».