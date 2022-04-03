Сухой дал «Динамо» пенальти за фол на Смолове на линии штрафной после ВАР в матче с «Краснодаром». Фомин забил

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Краснодар Алексей Сухой Даниил Фомин Александр Черников 2000 Футбол

«Динамо» благодаря точному удару хавбека Даниила Фомина с пенальти обыгрывает «Краснодар».

На второй добавленной к первому тайму минуте хавбек «Краснодара» Александр Черников на краю своей штрафной площади ударил по ноге и потянул за футболку форварда соперника Федора Смолова, и тот упал на газон.

Изначально главный арбитр Алексей Сухой назначил штрафной удар, однако, проконсультировавшись с видеоассистентом, дал «Динамо» пробить пенальти.

Полузащитник Даниил Фомин точно пробил в верхний угол ворот.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры 23-го тура РПЛ.

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