Сухой дал «Динамо» пенальти за фол на Смолове на линии штрафной после ВАР в матче с «Краснодаром». Фомин забил

благодаря точному удару хавбека Даниила Фомина с пенальти обыгрывает .

На второй добавленной к первому тайму минуте хавбек «Краснодара» на краю своей штрафной площади ударил по ноге и потянул за футболку форварда соперника , и тот упал на газон.

Изначально главный арбитр Алексей Сухой назначил штрафной удар, однако, проконсультировавшись с видеоассистентом, дал «Динамо» пробить пенальти.

Полузащитник Даниил Фомин точно пробил в верхний угол ворот.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры 23-го тура .