Сухой дал «Динамо» пенальти за фол на Смолове на линии штрафной после ВАР в матче с «Краснодаром». Фомин забил

«Динамо» благодаря точному удару хавбека Даниила Фомина с пенальти обыгрывает «Краснодар».
На второй добавленной к первому тайму минуте хавбек «Краснодара» Александр Черников на краю своей штрафной площади ударил по ноге и потянул за футболку форварда соперника Федора Смолова, и тот упал на газон.
Изначально главный арбитр Алексей Сухой назначил штрафной удар, однако, проконсультировавшись с видеоассистентом, дал «Динамо» пробить пенальти.
Полузащитник Даниил Фомин точно пробил в верхний угол ворот.
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