Симон Фуркад: «После интервью, где я сказал, что отстранять русских спортсменов контрпродуктивно, получил сотни сообщений с ненавистью»

Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад рассказал о враждебных сообщениях, которые получил после интервью «Матч ТВ».

Француз назвал ошибкой отстранение российских биатлонистов от международных стартов.

«Со вчерашнего дня мои соцсети кипят. После интервью российским СМИ, где я сказал, что, по моему мнению, отстранять российских спортсменов от международных соревнований совершенно контрпродуктивно, получил сотни сообщений с ненавистью.

Я достаточно взрослый, чтобы занять собственную позицию, поэтому нет необходимости вовлекать моего брата (Мартена) в эту дискуссию. Поэтому, пожалуйста, позвольте ему отстраниться от всей этой истории.

Неужели кто-то действительно думает, что риск потерять все, даже свободу, поможет российским спортсменам занять позицию против их властей?

Довольно легко увидеть, как некоторые спортсмены из Западной Европы удобно устроились на диване и говорят: вы должны высказываться, вы должны занимать позицию, вы должны оправдываться за то, являетесь частью этого...

Довольно легко увидеть, как международные спортивные федерации отстраняют российских спортсменов, но в то же время отдают соревнования странам, которые не уважают мир и права человека.

Где вы были, когда надо было выступать против Олимпиады в Пекине, так как китайские власти угнетают уйгуров? Где вы были, когда чемпионат мира по футболу отдали Катару, который не соблюдает права человека? Где вы были во время Гран-при Формулы-1 в Джидде, когда власти Саудовской Аравии атаковали Йемен и несколько дней назад казнили 81 человека?

Так что, возможно, пришло время сказать: хватит поддерживать диктатуры, отдавая им такие соревнования, и ждать от спортсменов решений и позиций, которые они не могут принять!» – написал Фуркад.

Симон Фуркад об отстранении российских биатлонистов: «Это большая-большая ошибка. Считаю, что подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить»

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