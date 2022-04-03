Полузащитник «Аталанты» отметился 4-м голевым пасом в 2022 году.

На 58-й минуте россиянин левой ногой с края штрафной «Наполи» навесил мяч на голову хавбеку Мартену де Рону, и тот пробил в верхний правый угол ворот.

Для Миранчука это 4-я результативная передача за 6 игр в Серии А в нынешнем календарном году. Ранее он отдал 2 ассиста в игре с «Удинезе» (6:2) 9 января и один – в игре с «Сампдорией» (4:0) 28 февраля, в которой он также забил.

Алексей вышел на поле на 46-й минуте, заменив полузащитника Руслана Малиновского. До этого он месяц не играл вследствие травмы.

Подробно со статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь.

«Аталанта» – «Наполи». 1:2 – Миранчук сделал ассист, выйдя на замену! Онлайн-трансляция