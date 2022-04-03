Совет ISU попросил национальные федерации выразить позицию по российским фигуристам до 18 апреля («Матч ТВ»)

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) попросил национальные федерации выразить позицию по российским фигуристам до 18 апреля.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Совет ISU проходил 1-2 апреля. Федерациям предложили в срок до 18 апреля выразить мнение по новому пункту 17 правила 104, позволяющему в чрезвычайных ситуациях приостанавливать осуществление прав членов ISU и отдельных лиц («Матч ТВ» приводит текст нового пункта).

Предлагается проголосовать об отстранении россиян и белорусов от международных соревнований календаря ISU – это касается как команд, так и официальных лиц. Отмечается, что нынешняя ситуация может быть признана чрезвычайной, она не регулируется существующими нормативами ISU.

Кроме того, в письме членам ISU содержится призыв не разрешать кандидатам из России и Беларуси баллотироваться на выборах на конгрессе 2022 года.

По информации , совет ISU также предварительно принял решение лишить Россию права проведения этапа в сезоне-2022/23.

Следующее заседание совета ISU пройдет в онлайн-режиме 24 апреля для оценки полученных от федераций комментариев.