Совет ISU попросил национальные федерации выразить позицию по российским фигуристам до 18 апреля («Матч ТВ»)

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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) попросил национальные федерации выразить позицию по российским фигуристам до 18 апреля.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Совет ISU проходил 1-2 апреля. Федерациям предложили в срок до 18 апреля выразить мнение по новому пункту 17 правила 104, позволяющему в чрезвычайных ситуациях приостанавливать осуществление прав членов ISU и отдельных лиц («Матч ТВ» приводит текст нового пункта).

Предлагается проголосовать об отстранении россиян и белорусов от международных соревнований календаря ISU – это касается как команд, так и официальных лиц. Отмечается, что нынешняя ситуация может быть признана чрезвычайной, она не регулируется существующими нормативами ISU.

Кроме того, в письме членам ISU содержится призыв не разрешать кандидатам из России и Беларуси баллотироваться на выборах на конгрессе 2022 года.

По информации «Матч ТВ», совет ISU также предварительно принял решение лишить Россию права проведения этапа Гран-при в сезоне-2022/23.

Следующее заседание совета ISU пройдет в онлайн-режиме 24 апреля для оценки полученных от федераций комментариев.

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