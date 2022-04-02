Открытый чемпионат России. Сливко, Казакевич, Куклина, Резцова, Нигматуллина, Миронова, Гореева пробегут масс-старт

3 апреля на чемпионата России по биатлону пройдет женская гонка с массовым стартом.

В гонке выступят только российские спортсменки. В предыдущих гонках турнира, помимо россиян, принимали участие и спортсмены из Беларуси.

Чемпионат России / Кубок СБР

Тюмень

Женщины

Масс-старт

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Планета».

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Екатерина Кулакова

13.

14. Владислава Гаврилова

15.

16. Анна Григорьева

17.

18. Юлия Дроздова

19. Вероника Долгова

20. Карина Бахтина

21.

22.

23. Юлия Лапина

24. Софья Ленькова

25. Полина Плюснина

26. Анна Кунаева

27. Антонина Кирсанова

28. Мария Кретова

29.

30.

Результаты чемпионата России по биатлону 2022