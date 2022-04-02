Открытый чемпионат России. Сливко, Казакевич, Куклина, Резцова, Нигматуллина, Миронова, Гореева пробегут масс-старт

Теги сборная России жен результаты чемпионат России Лариса Куклина масс-старт (жен) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ольга Мощенкова (Шестерикова) Кристина Дюпина (Смирнова) Наталья Гербулова Кристина Резцова Анна Никулина Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Кристина Токарева (Ильченко) Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Гореева Ксения Довгая Алина Кудисова Биатлон

3 апреля на чемпионата России по биатлону пройдет женская гонка с массовым стартом. 

В гонке выступят только российские спортсменки. В предыдущих гонках турнира, помимо россиян, принимали участие и спортсмены из Беларуси. 

Чемпионат России / Кубок СБР

Тюмень

Женщины

Масс-старт 

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция –  «Матч ТВ», «Матч! Планета». 

1. Виктория Сливко

2. Ирина Казакевич

3. Лариса Куклина

4. Кристина Резцова

5. Елизавета Каплина

6. Анастасия Егорова

7. Анастасия Гореева

8. Ульяна Нигматуллина

9. Светлана Миронова

10. Тамара Дербушева

11. Екатерина Носкова

12. Екатерина Кулакова

13. Наталья Гербулова

14. Владислава Гаврилова

15. Ольга Мощенкова

16. Анна Григорьева

17. Ксения Довгая

18. Юлия Дроздова

19. Вероника Долгова

20. Карина Бахтина

21. Алина Кудисова

22. Кристина Токарева

23. Юлия Лапина

24. Софья Ленькова

25. Полина Плюснина

26. Анна Кунаева

27. Антонина Кирсанова

28. Мария Кретова

29. Кристина Дюпина

30. Анна Никулина

Результаты чемпионата России по биатлону 2022

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