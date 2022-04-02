Открытый чемпионат России. Сливко, Казакевич, Куклина, Резцова, Нигматуллина, Миронова, Гореева пробегут масс-старт

3 апреля на чемпионата России по биатлону пройдет женская гонка с массовым стартом.
В гонке выступят только российские спортсменки. В предыдущих гонках турнира, помимо россиян, принимали участие и спортсмены из Беларуси.
Чемпионат России / Кубок СБР
Тюмень
Женщины
Масс-старт
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Планета».
10. Тамара Дербушева
12. Екатерина Кулакова
14. Владислава Гаврилова
15. Ольга Мощенкова
16. Анна Григорьева
17. Ксения Довгая
18. Юлия Дроздова
19. Вероника Долгова
20. Карина Бахтина
21. Алина Кудисова
23. Юлия Лапина
24. Софья Ленькова
25. Полина Плюснина
26. Анна Кунаева
27. Антонина Кирсанова
28. Мария Кретова
29. Кристина Дюпина
30. Анна Никулина