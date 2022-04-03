Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию поделилась мнением о реакции на серебро Олимпиады-2022 в Пекине.

– Александра Трусова на Олимпиаде пережила, должно быть, самое большое разочарование в своей жизни, очень эмоционально на него отреагировав. Как вам кажется, у нее был шанс опередить чистую , учитывая, что Сашу всегда немного хуже оценивали в компонентах?

– Начнем с того, что Саша откаталась неидеально. Если исправить и приплюсовать все ее какие-то недочеты, думаю, она спокойно была бы первой. Но не могу не отметить, что ей наверняка было тяжело кататься с пониманием, что она может победить только при идеальном прокате. Не было права на ошибку. И от этого еще более нервно становится.

Саша такая рисковая девчонка, всегда стоит на своем, и немного обидно за нее. Хотелось, чтобы она урвала этот заслуженный ею кусок. С другой стороны, серебряная медаль Олимпиады – это тоже очень круто, престижно и дорогого стоит. Понятно, что в моменте эмоции взяли верх, но Саша повзрослеет и все поймет. И, может, даже пожалеет о том, что тогда говорила.

– Могла ли своими результатами подорвать доверие между Трусовой и Тутберидзе? Есть ли смысл Саше менять тренера в поисках того, кто обеспечит ей индивидуальный подход?

– Я лично очень обрадовалась, когда Саша вернулась к Этери Георгиевне. Считаю, это для нее идеальный вариант. Зря она в принципе куда-то металась. Понятно, что хотела попробовать что-то новое, но это делается не в предолимпийский сезон. Повторюсь, Тутберидзе – лучший вариант для Трусовой. Отношение к ней там хорошее, это видно. Думаю, времени на нее точно хватает, – сказала Леонова.

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