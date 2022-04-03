Невилл думает, что «МЮ» не попадет в топ-4 АПЛ: «Игру с «Лестером» было тяжело смотреть. Фанаты не злятся – им уже просто скучно»

считает, что лишился шансов попасть в топ-4 .

Манкунианцы сыграли вничью с (1:1) в 31-м туре чемпионата.

«Сегодня все было очень плохо. Я думал, что пауза на матчи сборных поможет команде отдохнуть и сделать хороший рывок в последних 9 матчах.

Но это будут долгие два месяца для «МЮ» и его фанатов, если он будет играть так же, как с «Лестером», потому что это был по-настоящему слабый матч.

На это было тяжело смотреть. Я не зол и не думаю, что фанаты уходили злыми со стадиона. Этап, когда они злились, наверное, уже позади. Сейчас нам просто скучно.

Сегодня не на что было смотреть. Я верю, что игрокам не все равно, но они не понимают, что делать, и проблема идет сверху», – отметил бывший защитник «МЮ» в эфире Sky Sports.