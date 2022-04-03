Состояние Федуна уменьшилось с 8,5 млрд долларов до 1,7 млрд с 18 февраля, главы «Лукойла» Алекперова – с 22,5 млрд до 5,3 млрд

Состояние ряда российских бизнесменов, связанных со спортом, заметно уменьшилось.

Bloomberg оценил, как упала или возросла стоимость активов крупнейших предпринимателей России за период с 18 февраля по 28 марта. Из имеющих отношение к спорту в список попали:

1. Владимир Потанин (президент «Норникеля», спонсора ФХР и баскетбольного ЦСКА) – с 30,2 млрд долларов до 27,1 млрд.

2. Леонид Михельсон (член попечительского совета ) – с 29,2 млрд до 24,7 млрд.

3. Алексей Мордашов (владелец «Северстали») – с 28,6 млрд до 21 млрд.

4. Владимир Лисин (президент Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) – с 28 млрд до 21 млрд.

5. Вагит Алекперов (президент «Лукойла», генерального спонсора ) – с 22,5 млрд до 5,3 млрд.

6. Алишер Усманов (основной спонсор на начало периода) – с 21,6 млрд до 18,9 млрд.

7. Виктор Вексельберг (член попечительского совета РФБ) – с 18,3 млрд до 16,7 млрд.

8. Геннадий Тимченко (президент СКА) – с 18,1 млрд до 13,8 млрд.

9. Роман Абрамович (владелец ) – с 16,4 млрд до 13,7 млрд.

10. Виктор Рашников (президент «Металлурга») – с 13,5 млрд до 10,1 млрд.

11. Дмитрий Рыболовлев (владелец ) – с 10,8 млрд до 10,7 млрд.

12. Леонид Федун (владелец «Спартака») – с 8,5 млрд до 1,7 млрд.

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