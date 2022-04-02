Открытый чемпионат России. Команды Латыпова, Поршнева, Логинова, Лазовского, Халили пробегут эстафету

3 апреля на открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужская эстафета.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства – за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Тюмень

Мужчины

Эстафета

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Башкортостан (Алексей Петров, , Александр Бабчин, )

2. ХМАЮ-ЮГРА-1 (Дмитрий Иванов, , Михаил Бурундуков, )

3. Тюменская область-1 ( , , , )

4. Санкт-Петербург-2 (Евгений Смирнов, Андрей Ващенко, Евгений Фадеев, )

5. ХМАЮ-ЮГРА-2 (Алексей Вагин, Семен Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов)

7. Удмуртия (Евгений Емерхонов, , Виктор Плицев, )

11. Беларусь (Илья Авсеенко, , Иван Тулатин, ) 13. ЦФО (Илья Гаврилов, , , )

Результаты чемпионата России по биатлону 2022