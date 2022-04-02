Открытый чемпионат России. Команды Латыпова, Поршнева, Логинова, Лазовского, Халили пробегут эстафету

3 апреля на открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужская эстафета.
На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства – за награды Кубка Союза биатлонистов России.
Чемпионат России / Кубок СБР
Тюмень
Мужчины
Эстафета
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Планета».
Старт-лист
1. Башкортостан (Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов)
2. ХМАЮ-ЮГРА-1 (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Никита Поршнев)
3. Тюменская область-1 (Денис Таштимеров, Евгения Гараничев, Вячеслав Малеев, Александр Логинов)
4. Санкт-Петербург-2 (Евгений Смирнов, Андрей Ващенко, Евгений Фадеев, Василий Томшин)
5. ХМАЮ-ЮГРА-2 (Алексей Вагин, Семен Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов)
7. Удмуртия (Евгений Емерхонов, Александр Поварницын, Виктор Плицев, Ильназ Мухамедзянов)
11. Беларусь (Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Никита Лобастов) 13. ЦФО (Илья Гаврилов, Артем Смирнов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов)