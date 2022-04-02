Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Порошкин, Ларьков, Семиков, Белов, Ардашев пробегут марафон свободным стилем

3 апреля в Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужской масс-старт на 50 км свободным стилем.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Мужчины

50 км, свободный стиль

Начало – 10.15 по московскому времени, прямая трансляция – на , «Матч! Страна».

Старт-лист

1.

2.

3.

4.

5. Алексей Виценко

6. Владислав Вечканов

7.

8. Андрей Кузнецов

9. Максим Зубцов

10. Владимир Фролов

11. Станислав Волженцев

12. Андрей Феллер

13.

14.

16.

18.

22.

39.