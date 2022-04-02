Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Порошкин, Ларьков, Семиков, Белов, Ардашев пробегут марафон свободным стилем

3 апреля в Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужской масс-старт на 50 км свободным стилем.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022
Сыктывкар
Мужчины
50 км, свободный стиль
Начало – 10.15 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Страна».
Старт-лист
4. Илья Семиков
5. Алексей Виценко
6. Владислав Вечканов
8. Андрей Кузнецов
9. Максим Зубцов
10. Владимир Фролов
11. Станислав Волженцев
12. Андрей Феллер
13. Евгения Белов
14. Сергей Ардашев
18. Андрей Собакарев
22. Рауль Шакирзянов
39. Глеб Ретивых