Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Порошкин, Ларьков, Семиков, Белов, Ардашев пробегут марафон свободным стилем

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3 апреля в Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужской масс-старт на 50 км свободным стилем.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Мужчины

50 км, свободный стиль

Начало – 10.15 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Страна». 

Старт-лист 

1. Александр Большунов

2. Илья Порошкин

3. Андрей Ларьков

4. Илья Семиков

5. Алексей Виценко

6. Владислав Вечканов

7. Артем Николаев 

8. Андрей Кузнецов

9. Максим Зубцов

10. Владимир Фролов 

11. Станислав Волженцев

12. Андрей Феллер

13. Евгения Белов

14. Сергей Ардашев 

16. Андрей Мельниченко 

18. Андрей Собакарев 

22. Рауль Шакирзянов 

39. Глеб Ретивых 

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