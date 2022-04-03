«Тоттенхэм» забил 30 голов в АПЛ в этом году – больше всех. У «Ливерпуля» на 3 мяча меньше, у «Ман Сити» – на 11

«Тоттенхэм» лидирует в по количеству забитых мячей в 2022 году.

«Шпоры» разгромили в 31-м туре чемпионата Англии (5:1).

Команда Антонио Конте в этом году забила 30 голов – это больше, чем у лидера Премьер-лиги (19 голов) и , который занимает второе место (27).

В турнирной таблице занимает промежуточное 4-е место, набрав в 30 играх 54 очка.

У (5-е место) столько же очков при двух играх в запасе, в понедельник «канониры» встретятся с «Кристал Палас».