Президент «Урала» о судье Панине: «Да козел он. Говорит мне: «Там было легкое касание». А какая разница, легкое или сильное?»

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Президент «Урала» Григорий Иванов возмутился работой судей после игры с ЦСКА (2:2).

В концовке матча 23-го тура РПЛ главный арбитр Игорь Панин дважды обращался к ВАР по поводу пенальти. Сначала он назначил 11-метровый в ворота «Урала», посмотрев повтор эпизода, а спустя несколько минут не стал назначать пенальти в ворота армейцев, хотя также сам смотрел видеоповтор.

– Обычно, когда судья идет смотреть повтор…

– Да козел он, судья.

– А что делать с ними?

– Я не знаю. Я этими козлами руковожу, что ли? Пускай их руководители и решают.

Он же пошел смотреть. И мне сейчас говорит: «Там легкое касание было». Ну было же касание. [Из-за него] передачу неудобно стало отдавать, он бы отдал, там бы залетело. А какая разница, легкое касание или сильное? – сказал Иванов.

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