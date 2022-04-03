Президент «Урала» возмутился работой судей после игры с (2:2).

В концовке матча 23-го тура главный арбитр дважды обращался к ВАР по поводу пенальти. Сначала он назначил 11-метровый в ворота , посмотрев повтор эпизода, а спустя несколько минут не стал назначать пенальти в ворота армейцев, хотя также сам смотрел видеоповтор.

– Обычно, когда судья идет смотреть повтор…

– Да козел он, судья.

– А что делать с ними?

– Я не знаю. Я этими козлами руковожу, что ли? Пускай их руководители и решают.

Он же пошел смотреть. И мне сейчас говорит: «Там легкое касание было». Ну было же касание. [Из-за него] передачу неудобно стало отдавать, он бы отдал, там бы залетело. А какая разница, легкое касание или сильное? – сказал Иванов.