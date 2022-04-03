РПЛ может провести следующий чемпионат за полгода с 20 клубами и перейти на «весну-осень» с 2023-го («РБ Спорт»)

предложен еще один вариант проведения чемпионата России в сезоне-2022/23.

По сведениям «РБ Спорт», возник вариант, в соответствии с которым турнир будет рассчитан на полгода с разбивкой клубов на две группы. В одной будет 12 команд, в другой – 8. Никто из РПЛ по итогам нынешнего сезона в таком случае не вылетит, а из в высшую лигу поднимутся четыре команды (и там их останется 16).

12 лучших клубов по итогам сезона-2021/22 проведут в новом чемпионате 22 тура, и две худшие команды из этой группы отправятся в стыковые матчи за право сыграть в следующем розыгрыше.

Вторая группа также проведет соревнование в два круга (14 туров). Четыре лучших клуба останутся в РПЛ сразу, а четверо худших проведут стыковые матчи с четырьмя лучшими из ФНЛ.

Сама ФНЛ также будет разделена на две группы по географическому признаку – по восемь команд (14 туров). По два лучших участника из каждой сыграют с четверкой худших клубов РПЛ.

Итоговый раунд пройдет в формате плей-офф. Две лучшие команды попадают в стыки с двумя худшими из первой группы РПЛ. Победители стыков будут выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Подчеркивается, что данный вариант позволяет перейти на систему «весна-осень» с марта 2023 года, при этом в РПЛ будет 16 участников.

Варианты с 12, 16, 18 и 20 клубами в РПЛ обсуждаются на следующий сезон («РБ Спорт»)