Санкции ФИФА для России, «Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка лиги, Карякин за Путина, рижское «Динамо» покинуло КХЛ и другие новости утра

1. ФИФА ввела санкции в отношении России. Сборная будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна на турнирах под эгидой ФИФА, домашние матчи придется проводить на нейтральных полях. При этом ФИФА еще может отстранить Россию от турниров в дальнейшем из-за ситуации на Украине.

Позиция РФС по поводу стыковых матчей: «Не видим правовых оснований для отмены игры с Польшей. Информации из ФИФА о вероятности переноса или отмены матчей не поступало». Но глава Польского футбольного союза непреклонен: «Не будем играть с Россией, независимо от названия команды. Решение ФИФА неприемлемо». Поляки призвали все европейские футбольные федерации поддержать их.

Чехия, четвертый участник квартета, тоже отказывается играть с Россией в стыках ЧМ-2022 вслед за Польшей и Чехией. Польша, Чехия и Швеция хотят, чтобы Россию исключили из отбора ЧМ. Глава Федерации футбола Франции категоричен: «Россию нужно исключить с ЧМ-2022. Мир спорта не может оставаться нейтральным».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

2. В финале Кубка английской лиги «Челси» уступил «Ливерпулю» на «Уэмбли» (0:0, по пенальти – 10:11). Все решил промах вратаря лондонцев Кепы, которого выпустили прямо под серию, на 119-й минуте. «Красные» в рекордный 9-й раз взяли кубок, Юрген Клопп выиграл 10-й трофей в карьере.

3. В 26-м туре чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0) и довела серию без поражений до 10 матчей, «Севилья» победила «Бетис» (2:1) в дерби, «Вильярреал» разнес «Эспаньол» (5:1) благодаря покеру 19-летнего Йереми Пино.

4. НХЛ. 2 очка Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Коламбус» (3:2), «Каролина» обыграла «Эдмонтон» (2:1) благодаря 2 передачам Андрея Свечникова. Другие результаты – здесь.

5. Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал президента РФ Владимира Путина на фоне текущих событий на Украине: «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». ФИДЕ осудила высказывания шахматиста.

6. В 27-м туре чемпионата Италии «Лацио» дома уступил «Наполи» (1:2) – команда Лучано Спаллетти возглавила таблицу, «Рома» Жозе Моуринью на 99-й минуте вырвала победу в игре со «Специей» (1:0) на выезде.

7. Рижское «Динамо» покинуло КХЛ из-за ситуации на Украине. Уэйн Гретцки призвал не допускать сборную России на МЧМ-2022 в Канаде. Федерация хоккея Швейцарии требует исключить ФХР и ФХБ из ИИХФ, отобрать у России МЧМ-2022, ЧМ-2023 и прекратить сотрудничество с КХЛ.

8. Непряева завоевала серебро в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти, победила Йохауг. У мужчин Нисканен выиграл гонку на 15 км, Червоткин – 4-й, Большунов – 5-й.

9. «Спартак» может провести в Баку домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» – это приоритетный вариант. Клубу предлагали сыграть в Ереване.

10. НБА. «Филадельфия» разгромила «Нью-Йорк», «Финикс» уступил «Юте». Остальные результаты – здесь.

11. «Челси» выступил с заявлением об Украине: «Ужасающая и разрушительная ситуация. Молимся о мире». Роман Абрамович останется владельцем лондонцев, хотя он передал управление благотворительному фонду, чтобы защитить клуб. Впрочем, попечители фонда «Челси» пока не согласились управлять клубом, они не хотят быть прикрытием для российского бизнесмена.

12. Испания предложит Евросоюзу исключить российские команды из европейских соревнований.

13. Акатьева победила в финала Кубка России по фигурному катанию среди юниорок, Петросян – 2-я, Двоеглазова – 3-я, Жилина – 4-я. У юниоров Дикиджи выиграл, Ковалев – 2-й, Яблоков – 4-й.

14. Союз биатлонистов России оспорит в CAS решение о нейтральном статусе спортсменов на Кубках мира и IBU. Сборная Беларуси не выступит на мартовских этапах Кубка мира после решения IBU о нейтральном статусе, но может выступить на чемпионате России.

15. В 24-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд в гостях не справилась с «Аугсбургом» (1:1) и теперь отстает от»Баварии» уже на 8 очков. А вот «РБ Лейпциг» на выезде разобрался с «Бохумом» (1:0), выиграв при Доменико Тедеско 8 из 10 последних матчей.

16. Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве ее почетного президента и посла.

17. Первая ракетка Украины Элина Свитолина пообещала перечислять призовые на поддержку армии и гуманитарную помощь Украине.

18. В 19-м туре чемпионата России «Ахмат» обыграл «Уфу» (2:1) и после 5 побед в 6 последних матчах идет 5-м в таблице, до зоны еврокубков – 3 очка.

19. «Альфа Ромео» последней из команд «Формулы-1» показала машину 2022 года с новой ливреей.

Цитаты дня:

Йохауг за отстранение российских лыжников от Кубка мира: «Мне жаль спортсменов, но они представляют свою страну. В текущей ситуации это неправильно»

Драчев о решении IBU перевести российских биатлонистов в нейтральный статус: «Может, есть смысл организовать свою восточную лигу биатлона»

Дэвид Бекхэм: «Ситуация на Украине разрушительна и ужасна. У меня сердце разрывается, когда я вижу, как это влияет на детей»

Шченсны об Украине: «Не злюсь на россиян. Знаю, что большинство против происходящего, это решение правительства»

Александр Поветкин: «Я за президента и его решение – встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму»