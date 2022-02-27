Сборная Беларуси не выступит на мартовских этапах Кубка мира по биатлону после решения IBU о нейтральном статусе

Сборная Беларуси не примет участия в мартовских этапах Кубка мира по биатлону в Контиолахти, Отепя и Холменколлене.

«Белорусская федерация биатлона информирует о том, что национальная команда Республики Беларусь не примет дальнейшее участие в очередных этапах Кубка мира по биатлону сезона 2021-2022 годов», – сообщается на сайте федерации.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе. На соревнованиях под эгидой IBU не будут звучать гимны обеих стран, также спортсмены не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет.

Сборная России также отказалась от участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Решение IBU принято на фоне текущей ситуации на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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