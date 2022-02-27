не будет играть с Россией, несмотря на решение ФИФА.

Сегодня ФИФА объявила, что Россия будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна на турнирах под ее эгидой. Домашние матчи сборной будут проводиться на нейтральных полях.

«Сегодняшнее решение ФИФА абсолютно неприемлемо. Мы не заинтересованы в участии в этом.

Наша позиция остается неизменной: сборная Польши не будет играть с Россией, независимо от названия команды», – заявил глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в твиттере.

24 марта запланирован матч России и Польши в рамках стыков .

ФИФА может отстранить Россию от турниров в дальнейшем из-за ситуации на Украине. Со сборными Польши, Чехии и Швеции ведется диалог