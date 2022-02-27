Федерация хоккея Швейцарии призвала исключить ФХР и ФХБ из ИИХФ, отобрать у России МЧМ-2022, ЧМ-2023 и прекратить сотрудничество с КХЛ

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Федерация хоккея Швейцарии просит исключить Россию и Беларусь из ИИХФ.

SIHF выступила с заявлением в связи с ситуацией на Украине. Швейцарская федерация и другие неназванные ассоциации требуют от Международной федерации хоккея (ИИХФ) наложить санкции на федерации хоккея России и Беларуси.

В заявлении говорится, что ситуация «противоречит ценностям олимпийского движения, которое стремится к миру, взаимопониманию и солидарности между странами и народами».

Среди прочего, федерации призывают к немедленному исключению ФХР и ФХБ из состава членов ИИХФ, а также к отмене молодежного чемпионата мира в декабре 2022 года в Новосибирске и взрослого чемпионата мира в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.

Кроме того, подписавшие соглашение федерации требуют немедленного исключения всех официальных лиц с российским или белорусским гражданством из всех офисов и комитетов ИИХФ и немедленного прекращения сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой.

Федерация хоккея Швейцарии также заявила, что национальная сборная страны не поедет в Россию и не будет играть товарищеский матч с Россией в рамках подготовки к чемпионату мира следующей весной.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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