Чемпионат Испании. «Леванте» примет «Эльче», «Реал» сыграет с «Райо» в субботу, «Севилья» с «Бетисом» – в воскресенье

26-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем – «Эльче».

В субботу сыграет в гостях с , «Атлетико» примет «Сельту».

В воскресенье примет , и сойдутся в дерби, сыграет с «Осасуной», а – с .

Закроется тур в понедельник матчем – .

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26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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