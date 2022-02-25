Чемпионат Испании. «Леванте» примет «Эльче», «Реал» сыграет с «Райо» в субботу, «Севилья» с «Бетисом» – в воскресенье

26-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Леванте» – «Эльче».
В субботу «Реал» сыграет в гостях с «Райо Вальекано», «Атлетико» примет «Сельту».
В воскресенье «Вильярреал» примет «Эспаньол», «Севилья» и «Бетис» сойдутся в дерби, «Сосьедад» сыграет с «Осасуной», а «Барселона» – с «Атлетиком».
Закроется тур в понедельник матчем «Гранада» – «Кадис».
26-й тур
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 26 февраля, 16.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 26 февраля, 18.15, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 26 февраля, 20.30, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 26 февраля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 27 февраля, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 27 февраля, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 28 февраля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.