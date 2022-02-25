Чемпионат Испании. «Леванте» примет «Эльче», «Реал» сыграет с «Райо» в субботу, «Севилья» с «Бетисом» – в воскресенье

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26-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Леванте» – «Эльче». 

В субботу «Реал» сыграет в гостях с «Райо Вальекано», «Атлетико» примет «Сельту». 

В воскресенье «Вильярреал» примет «Эспаньол»«Севилья» и «Бетис» сойдутся в дерби, «Сосьедад» сыграет с «Осасуной», а «Барселона» – с «Атлетиком»

Закроется тур в понедельник матчем «Гранада»«Кадис»

Чемпионат Испании

26-й тур

Леванте – Эльче
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
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Мальорка – Валенсия
Дата проведения
26 февраля, 16.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

Хетафе – Алавес
Дата проведения
26 февраля, 18.15, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

Райо Вальекано – Реал Мадрид
Дата проведения
26 февраля, 20.30, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика

Атлетико – Сельта
Дата проведения
26 февраля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
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Вильярреал – Эспаньол
Дата проведения
27 февраля, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

Севилья – Бетис
Дата проведения
27 февраля, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

Реал Сосьедад – Осасуна
Дата проведения
27 февраля, 20.30, «Реале Арена»
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Барселона – Атлетик
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

Гранада – Кадис
Дата проведения
28 февраля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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