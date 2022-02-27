Рижское «Динамо» покинуло КХЛ из-за ситуации на Украине

Рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ.
Наблюдательный совет клуба из Латвии принял такое решение в связи с ситуацией на Украине.
«Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба.
В условиях военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с КХЛ», – сказал глава совета Юрис Савицкис.
Рижское «Динамо» выступало в лиге с момента ее основания в 2008 году.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
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