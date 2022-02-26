Финал Кубка России. Юниоры. Ковалев, Дикиджи, Лутфуллин и Яблоков представят произвольные программы

27 февраля в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске юниоры выступят с произвольными программами.

Кубок России

Финал

Саранск

Юноши

Произвольная программа

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Григорий Федоров

2. Николай Угожаев

3. Кирилл Андрусик

4. Кирилл Сарновский

5. Илья Яблоков

6. Егор Рухин

Вторая разминка

7. Николай Колесников

8. Иван Попов

9. Андрей Анисимов

10. Глеб Лутфуллин

11. Владислав Дикиджи

12. Артем Ковалев

Положение после короткой программы

1. Артем Ковалев – 85,37

2. Владислав Дикиджи – 84,60

3. Глеб Лутфуллин – 82,42

4. Андрей Анисимов – 80,57

5. Иван Попов – 80,02

6. Николай Колесников – 77,35

7. Егор Рухин – 76,37

8. Илья Яблоков – 72,89

9. Кирилл Сарновский – 72,10

10. Кирилл Андрусик – 69,33

11. Николай Угожаев – 68,66

12. Григорий Федоров – 68,59

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске