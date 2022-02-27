Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Филадельфия» в гостях сыграет с «Нью-Йорком», «Финикс» примет «Юту» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Шарлотт Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Клипперс Лейкерс Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Финикс Портленд НБА Юта Баскетбол

    В воскресенье, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь встреч.

    В первом матче игрового дня «Филадельфия» в гостях сыграет с «Нью-Йорком». Начало – в 21.00 по московскому времени.

    «Финикс» примет на своей арене «Юту».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Филадельфия
    Дата проведения
    27 февраля, 21.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Финикс – Юта
    Дата проведения
    27 февраля, 23.30, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Индиана – Бостон
    Дата проведения
    28 февраля, 01.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Детройт
    Дата проведения
    28 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Клипперс
    Дата проведения
    28 февраля, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Даллас
    Дата проведения
    28 февраля, 03.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Денвер
    Дата проведения
    28 февраля, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Новый Орлеан
    Дата проведения
    28 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Споэльстра, Керр или Нерс? Определяем лучшего тренера в НБА

    «Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»

    В честь юбилея НБА клубы играют в особенных формах. В их дизайне – вся 75-летняя история лиги

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные