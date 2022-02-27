НБА. «Филадельфия» в гостях сыграет с «Нью-Йорком», «Финикс» примет «Юту» и другие матчи

В воскресенье, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь встреч.

В первом матче игрового дня в гостях сыграет с . Начало – в 21.00 по московскому времени.

примет на своей арене «Юту».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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