НБА. «Филадельфия» в гостях сыграет с «Нью-Йорком», «Финикс» примет «Юту» и другие матчи

В воскресенье, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь встреч.
В первом матче игрового дня «Филадельфия» в гостях сыграет с «Нью-Йорком». Начало – в 21.00 по московскому времени.
«Финикс» примет на своей арене «Юту».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 февраля, 21.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.30, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 01.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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