Россия будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна на турнирах под эгидой ФИФА. Домашние матчи – на нейтральных полях

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Политика Футбол

ФИФА ввела ряд санкции в отношении России.

На территории России не будут проводиться международные турниры. Домашние матчи будут проводиться на нейтральных полях и без зрителей.

Ассоциация, представляющая Россию, должна будет участвовать в любых соревнованиях под названием «Российский футбольный союз (РФС)», а не «Россия».

В матчах с участием российских команд не будут использоваться флаг или гимн России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные