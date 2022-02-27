Экс-акционер «Спартака» Челоянц предложил сыграть с «Лейпцигом» в Ереване (Иван Карпов)

«Спартаку» предложено провести игру с в Армении.

Как передает инсайдер Иван Карпов, бывший акционер красно-белых обратился к московской команде с предложением сыграть домашний для нее матч 1/8 финала ЛЕ в Ереване. не стал исключать такую возможность.

Первая игра российской команды с «Лейпцигом» пройдет в Германии 10 марта, вторая назначена на 17 марта.

«Спартак» против «Лейпцига» Тедеско, «Барсе» выпал «Галатасарай». Все пары 1/8 финала Лиги Европы