Экс-акционер «Спартака» Челоянц предложил сыграть с «Лейпцигом» в Ереване (Иван Карпов)

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«Спартаку» предложено провести игру Лиги Европы с «Лейпцигом» в Армении.

Как передает инсайдер Иван Карпов, бывший акционер красно-белых Джеван Челоянц обратился к московской команде с предложением сыграть домашний для нее матч 1/8 финала ЛЕ в Ереване. «Спартак» не стал исключать такую возможность.

Первая игра российской команды с «Лейпцигом» пройдет в Германии 10 марта, вторая назначена на 17 марта.

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