Экс-акционер «Спартака» Челоянц предложил сыграть с «Лейпцигом» в Ереване (Иван Карпов)

«Спартаку» предложено провести игру Лиги Европы с «Лейпцигом» в Армении.
Как передает инсайдер Иван Карпов, бывший акционер красно-белых Джеван Челоянц обратился к московской команде с предложением сыграть домашний для нее матч 1/8 финала ЛЕ в Ереване. «Спартак» не стал исключать такую возможность.
Первая игра российской команды с «Лейпцигом» пройдет в Германии 10 марта, вторая назначена на 17 марта.
«Спартак» против «Лейпцига» Тедеско, «Барсе» выпал «Галатасарай». Все пары 1/8 финала Лиги Европы