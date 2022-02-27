Белорусские биатлонисты могут выступить на чемпионате России (Metaratings)

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен чемпионат России IBU сборная Беларуси жен сборная Беларуси Политика Биатлон

Белорусские биатлонисты могут выступить на чемпионате России в Тюмени, который стартует в марте.

Об этом сообщает издание Metaratings.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) из-за ситуации с Украиной запретил российским и белорусским спортсменам соревноваться на этапах Кубка мира и Кубка IBU под национальным флагом.

Обе команды лишились возможности получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Сборные России и Беларуси в ответ отказались выступать в нейтральном статусе, поэтому они пропустят оставшуюся часть сезона.

Россия теряет спортивные турниры, стыки с Польшей под угрозой. Очень длинный – и растущий – список

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные