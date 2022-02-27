Белорусские биатлонисты могут выступить на чемпионате России (Metaratings)

Белорусские биатлонисты могут выступить на чемпионате России в Тюмени, который стартует в марте.

Об этом сообщает издание Metaratings.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) из-за ситуации с Украиной запретил российским и белорусским спортсменам соревноваться на этапах Кубка мира и Кубка IBU под национальным флагом.

Обе команды лишились возможности получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Сборные России и Беларуси в ответ отказались выступать в нейтральном статусе, поэтому они пропустят оставшуюся часть сезона.

Россия теряет спортивные турниры, стыки с Польшей под угрозой. Очень длинный – и растущий – список