Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве ее почетного президента и посла

Теги Владимир Путин дзюдо IJF Политика Единоборства

Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о приостановке полномочий президента России Владимира Путина в качестве почетного президента и посла федерации.

«В свете продолжающегося конфликта на Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановке статуса Владимира Путина в качестве почетного президента и посла Международной федерации дзюдо», – сообщается на официальном сайте IJF.

Сертификат полномочий почетного президента IJF был вручен Путину в 2008 году.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент пока не знает о приостановке полномочий в федерации дзюдо.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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