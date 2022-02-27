«Альфа Ромео» официально показала машину 2022 года с новой ливреей

Теги Формула-1 Валттери Боттас Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Авто

«Альфа Ромео» провела официальную презентацию своего нового болида C42 и ливреи на сезон-2022.

«Альфа Ромео» стала последней командой, которая официально показала новую машину – это произошло уже после проведения первых предсезонных тестов в Барселоне. На тестах команда использовала камуфляжную ливрею.

Выступать за команду в новом сезоне будут Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй.

 

«Формула-1» отказалась от Гран-при России. У Мазепина тоже проблемы – «Хаас» намерен его заменить

У ВТБ огромный набор гоночных активов: спонсорство Гран-при России и «КАМАЗа» на «Дакаре», все трассы страны для «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные