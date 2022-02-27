«Альфа Ромео» официально показала машину 2022 года с новой ливреей

провела официальную презентацию своего нового болида C42 и ливреи на сезон-2022.

«Альфа Ромео» стала последней командой, которая официально показала новую машину – это произошло уже после проведения первых предсезонных тестов в Барселоне. На тестах команда использовала камуфляжную ливрею.

Выступать за команду в новом сезоне будут и .

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