Лыжи. Кубок мира. Большунов, Спицов, Червоткин, Якимушкин, Нисканен и Клэбо выступят в классической гонке на 15 км с раздельным стартом

27 февраля на этапе Кубка мира в финском Лахти мужчины пробегут классическую гонку на 15 км с раздельным стартом. За сборную России выступят Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Илья Семиков и Александр Большунов.

Кубок мира по лыжным гонкам

Лахти, Финляндия

Мужчины

15 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport.

Старт-лист

17. Александр Терентьев (Россия)

35. Вильям Поромаа (Швеция)

36. Калле Халварссон (Швеция)

38. Эмиль Иверсен (Норвегия)

40. Пол Гульберг (Норвегия)

42. Алексей Червоткин (Россия)

44. Иван Якимушкин (Россия)

46. Ииво Нисканен (Финляндия)

48. Денис Спицов (Россия)

50. Илья Семиков (Россия)

52. Франческо де Фабиани (Италия)

58. Эрик Валнес (Норвегия)

60. Дидрик Тонсет (Норвегия)

62. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

64. Харальд Амундсен (Норвегия)

66. Александр Большунов (Россия)

68. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти