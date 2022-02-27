«Мне жаль спортсменов, но они представляют свою страну. В текущей ситуации это неправильно». Йохауг выступила за отстранение российских лыжников от Кубка мира

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Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг считает, что российским лыжникам не должно быть позволено выступать на Кубке мира из-за событий на Украине.

«Прежде всего мне жаль спортсменов, я же понимаю, что они не имеют к этому отношения.

Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они же представляют свою страну с флагом на груди, на голове. И я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу.

Я сочувствую спортсменам, но в то же время неправильно, что им позволено выступать. Спорт занимает важное место в России. А то, что Россия сейчас делает, совершенно ужасно, если смотреть телерепортажи», – сказала Йохауг. 

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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