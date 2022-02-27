ФИФА может исключить сборную России из турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Сегодня ФИФА решила, что Россия будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна на турнирах под эгидой Международной федерации футбола, а домашние матчи россиянам придется проводить на нейтральных полях.
«ФИФА продолжит постоянный диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится.
ФИФА готова принять любое из этих решений», – говорится в заявлении.
Кроме того, ФИФА дала пояснения по ситуации с проведением стыковых матчей ЧМ-2022. Ранее сборные Польши, Чехии и Швеции отказались от матчей с Россией.
«ФИФА приняла к сведению позиции, выраженные этими странами, и уже вступила в диалог с этими футбольные ассоциации.
ФИФА будет оставаться в тесном контакте с ними, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения», – сообщили в ассоциации.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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