ФИФА может исключить сборную России из турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Сегодня ФИФА решила, что Россия будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна на турнирах под эгидой Международной федерации футбола, а домашние матчи россиянам придется проводить на нейтральных полях.

«ФИФА продолжит постоянный диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится.

ФИФА готова принять любое из этих решений», – говорится в заявлении.

Кроме того, ФИФА дала пояснения по ситуации с проведением стыковых матчей . Ранее сборные , Чехии и отказались от матчей с Россией.

« приняла к сведению позиции, выраженные этими странами, и уже вступила в диалог с этими футбольные ассоциации.

ФИФА будет оставаться в тесном контакте с ними, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения», – сообщили в ассоциации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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