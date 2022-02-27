Драчев о решении IBU перевести российских биатлонистов в нейтральный статус: «Может, есть смысл организовать свою восточную лигу биатлона»

Экс-глава Союза биатлонистов России ( ) предложил создать новую лигу биатлона после заявления IBU о допуске российских спортсменов до стартов в нейтральном статусе.

СБР сообщил, что из-за этого решения IBU сборная России пропустит мартовские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

«Может, есть смысл организовать свою восточную лигу. Ну они выступают там, а мы будем у себя. У нас есть Китай, плюс Восток свой. В конце концов, если нам не дают выступать там, не будем же мы терять свою квалификацию в биатлоне.

Понятно, что у них и статус, и все остальное выше пока. Но в любом случае стоит подумать об организации, которая смогла бы собрать свой IBU международный. Было бы неплохо. Раз нас не принимают... Нас там сильно не любят.

Мы и так там на птичьих правах были все это время без статуса и всего остального. А сейчас вообще... Выступайте как хотите. Вынуждают нас не выступать на их соревнованиях. Надо это подхватывать или нет, пусть Русь соображает. У нас есть, кому принимать решение. Пусть обдумывают сами», – сказал Драчев.