«Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал президента РФ Владимира Путина на фоне текущих событий на Украине.

«Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к Вам в это сложное время, когда наша страна во главе с Вами борется за безопасность мирного русского населения Донбасса и Луганской народной республики.

Борется за демилитаризацию и денацификацию Украины с ее правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы и нашей страны под угрозу в угоду своим политическим целям и амбициям.

Я внимательно слежу за проводимой спецоперацией на землях, где прошло мое детство, где я учился играть в шахматы и где до сих пор живут мои родственники.

Долгие 8 лет мы с надеждой ожидали спасения от бесчисленных обстрелов и потерь человеческих жизней, непрекращающегося геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима.

Выражаю Вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира!

Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач», – написал Карякин в твиттере.

24 февраля Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.