Испания предложит исключить российские команды из европейских соревнований.
Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
«Мы предложим [Евросоюзу] и другие меры, такие как исключение российских команд из европейских соревнований», – сказал политик.
Если эта мера будет реализована, то футбольный «Спартак» могут исключить из розыгрыша лиги Европы, а баскетбольные ЦСКА, УНИКС и «Зенит» – из Евролиги.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.