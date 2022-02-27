Испания предложит исключить российские команды из европейских соревнований.

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Мы предложим [Евросоюзу] и другие меры, такие как исключение российских команд из европейских соревнований», – сказал политик.

Если эта мера будет реализована, то футбольный могут исключить из розыгрыша лиги Европы, а баскетбольные ЦСКА, УНИКС и «Зенит» – из Евролиги.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.