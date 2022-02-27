Испания предложит исключить российские команды из европейских соревнований

Теги Спартак ЦСКА УНИКС Зенит премьер-лига Россия Turkish Airlines EuroLeague Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу происшествия Политика Футбол

Испания предложит исключить российские команды из европейских соревнований.

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Мы предложим [Евросоюзу] и другие меры, такие как исключение российских команд из европейских соревнований», – сказал политик.

Если эта мера будет реализована, то футбольный «Спартак» могут исключить из розыгрыша лиги Европы, а баскетбольные ЦСКА, УНИКС и «Зенит» – из Евролиги.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные