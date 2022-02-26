Лыжи. Кубок мира. Непряева, Сорина, Йохауг, Венг и Нисканен пробегут классическую «разделку» на 10 км

27 февраля на этапе Кубка мира в финском Лахти женщину пробегут классическую гонку на 10 км с раздельным стартом. За сборную России выступят Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Мария Истомина, Наталья Непряева, Христина Мацокина и Татьяна Сорина.

Кубок мира по лыжным гонкам

Лахти, Финляндия

Женщины

10 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport 2.

Старт-лист

14. Анастасия Рыгалина (Россия)

18. Екатерина Смирнова (Россия)

19. Мария Истомина (Россия)

25. Эмма Рибом (Швеция)

27. Анне Кюлленен (Финляндия)

28. Юнна Сундлинг (Швеция)

32. Фрида Карлссон (Швеция)

34. Эбба Андерссон (Швеция)

36. Наталья Непряева (Россия)

38. Катарина Хенниг (Германия)

40. Джесси Диггинс (США)

42. Криста Пярмякоски (Финляндия)

44. Кертту Нисканен (Финляндия)

48. Тереза Штадлобер (Австрия)

49. Христина Мацокина (Россия)

56. Татьяна Сорина (Россия)

58. Хайди Венг (Норвегия)

60. Тереза Йохауг (Норвегия)

Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти