«Спартак» может сыграть с «Лейпцигом» в Баку. Это приоритетный вариант

Теги Спартак премьер-лига Россия бундеслига Германия Лига Европы УЕФА РБ Лейпциг Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» может провести игру с «Лейпцигом» в Лиге Европы в Азербайджане.

«Приоритетный вариант проведения матча с «Лейпцигом» – Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА.

В начале недели ждем конкретики», – сообщил руководитель департамента «Спартака» по связям с общественностью Дмитрий Зеленов.

Сообщалось, что московский клуб не исключает варианта с выступлением в Ереване.

Ранее УЕФА решил, что российские и украинские клубы и сборные будут на нейтральном поле проводить домашние матчи турниров под эгидой союза.

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