«Спартак» может сыграть с «Лейпцигом» в Баку. Это приоритетный вариант

«Спартак» может провести игру с «Лейпцигом» в Лиге Европы в Азербайджане.
«Приоритетный вариант проведения матча с «Лейпцигом» – Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА.
В начале недели ждем конкретики», – сообщил руководитель департамента «Спартака» по связям с общественностью Дмитрий Зеленов.
Сообщалось, что московский клуб не исключает варианта с выступлением в Ереване.
Ранее УЕФА решил, что российские и украинские клубы и сборные будут на нейтральном поле проводить домашние матчи турниров под эгидой союза.