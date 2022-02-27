«Спартак» может сыграть с «Лейпцигом» в Баку. Это приоритетный вариант

«Спартак» может провести игру с «Лейпцигом» в в Азербайджане.

«Приоритетный вариант проведения матча с – Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА.

В начале недели ждем конкретики», – сообщил руководитель департамента по связям с общественностью Дмитрий Зеленов.

Сообщалось, что московский клуб не исключает варианта с выступлением в Ереване.

Ранее УЕФА решил, что российские и украинские клубы и сборные будут на нейтральном поле проводить домашние матчи турниров под эгидой союза.