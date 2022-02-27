Союз биатлонистов России оспорит в CAS решение о нейтральном статусе спортсменов на Кубках мира и IBU

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Союз биатлонистов России (СБР) намерен оспорить в Спортивном арбитражном суде решение Международного союза биатлонистов (IBU) о нейтральном статусе для спортсменов.

«СБР будет оспаривать это решение в CAS», – сообщили в организации.

Ранее IBU объявил, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе. На соревнованиях под эгидой IBU не будут звучать гимны обеих стран, также спортсмены не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. 

Сборные России и Беларуси отказались от участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. 

Решение IBU принято на фоне текущей ситуации на Украине. 

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