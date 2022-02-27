ФИДЕ осудила высказывания Карякина о ситуации на Украине. Ранее шахматист выступил в поддержку Путина

Теги ФИДЕ Владимир Путин Сергей Карякин Политика Шахматы

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) осудила высказывания российского гроссмейстера Сергея Карякина, который поддержал президента РФ Владимира Путина и спецоперацию на Украине.

ФИДЕ заявила, что не приемлет такую позицию от кого-либо из членов шахматного сообщества. В связи с этим дело Карякина рассмотрит комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

«Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации

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