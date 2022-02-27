Польша, Чехия и Швеция хотят, чтобы Россию исключили из отбора ЧМ-2022. Министр спорта Польши встретится с Инфантино

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Министерство спорта Польши хочет отмены матча отбора ЧМ-2022 с Россией.

Как пишет Przegląd Sportowy, во вторник или среду министр спорта Польши Камил Бортничук встретится в Цюрихе с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Бортничук хочет убедить Инфантино отменить стыковой матч квалификации ЧМ-2022 против России.

Сегодня Польская, Шведская и Чешская федерации футбола направили в ФИФА совместное письмо, в котором потребовали исключить Россию из отбора.

По данным источника, переговоры с Инфантино будут непростыми, однако Польша, Швеция и Чехия настроены решительно.

Ранее все эти сборные объявили, что отказываются играть против России в квалификации ЧМ-2022.

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