Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Штутгарт», «Бавария» завтра сыграет с «Айнтрахтом»

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В пятницу в первом матче 24-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Штутгарт»

В субботу «Байер» примет «Арминию», «Фрайбург» – «Герту», а «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом» в гостях. 

В воскресенье «Лейпциг» сыграет на выезде с «Бохумом», «Боруссия» Дортмунд закроет тур гостевым матчем с «Аугсбургом»

Чемпионат Германии

24-й тур

Хоффенхайм – Штутгарт
Дата проведения
25 февраля, 22.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Байер – Арминия
Дата проведения
26 февраля, 17.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика

 

Унион Берлин – Майнц
Дата проведения
26 февраля, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика

 

Боруссия М – Вольфсбург
Дата проведения
26 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Фрайбург – Герта
Дата проведения
26 февраля, 17.30, «Europa-Park Stadion»
превью матча онлайн статистика

 

Гройтер – Кельн
Дата проведения
26 февраля, 17.30, «Тролли-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Айнтрахт Ф – Бавария
Дата проведения
26 февраля, 20.30, «Коммерцбанк-Арена»
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Бохум – РБ Лейпциг
Дата проведения
27 февраля, 17.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика

 

Аугсбург – Боруссия Д
Дата проведения
27 февраля, 19.30, «ВВК-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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