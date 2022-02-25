Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Штутгарт», «Бавария» завтра сыграет с «Айнтрахтом»

В пятницу в первом матче 24-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Штутгарт».
В субботу «Байер» примет «Арминию», «Фрайбург» – «Герту», а «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом» в гостях.
В воскресенье «Лейпциг» сыграет на выезде с «Бохумом», «Боруссия» Дортмунд закроет тур гостевым матчем с «Аугсбургом».
24-й тур
- Дата проведения
- 25 февраля, 22.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.30, «Europa-Park Stadion»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.30, «Тролли-Арена»
- Дата проведения
- 26 февраля, 20.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Дата проведения
- 27 февраля, 17.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 27 февраля, 19.30, «ВВК-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.