Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Штутгарт», «Бавария» завтра сыграет с «Айнтрахтом»

В пятницу в первом матче 24-го тура Бундеслиги примет .

В субботу примет «Арминию», – «Герту», а сыграет с в гостях.

В воскресенье сыграет на выезде с , Дортмунд закроет тур гостевым матчем с .

Чемпионат Германии

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

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