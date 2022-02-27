У Романа Абрамовича могут возникнуть сложности при передаче управления «Челси» благотворительному фонду.

Ранее владелец лондонского клуба объявил, что передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда «Челси».

По информации The Telegraph, попечители все еще не согласились принять на себя управление клубом. Они узнали о плане Абрамовича только в день объявления.

У попечителей фонда есть серьезные вопросы об этой идее. Есть сомнения, совместимо ли управление футбольным клубом с законом о благотворительности и нужно ли для этого создавать новую организацию.

Отмечается, что попечители не хотят быть прикрытием для Абрамовича или восприниматься таким образом.

После анонса о передаче управления клубом попечители фонда провели переговоры между собой, сейчас вопросом занимаются юристы.

Абрамович отдает «Челси»: говорит, это в интересах клуба. Но, кажется, дело в угрозе санкций

«Челси» Абрамовича – в одной галерее: много Моуринью, еще больше трофеев и призрачные визиты на матчи