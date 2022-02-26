Финал Кубка России. Юниорки. Петросян, Титова, Двоеглазова, Акатьева и Жилина выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты Кубок России женское катание Софья Акатьева Софья Титова Вероника Жилина Алина Горбачева Мария Захарова Аделия Петросян Елизавета Куликова Алиса Двоеглазова Наталия Лагутова Виктория Морозова Надежда Понтелеенко Инга Гургенидзе Фигурное катание

27 февраля в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске юниорки выступят с произвольными программами.

Кубок России

Финал

Саранск

Девушки

Произвольная программа

Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Наталия Лагутова

2. Мария Захарова

3. Вероника Жилина

4. Алина Горбачева

5. Надежда Понтелеенко

6. Елизавета Куликова

Вторая разминка

7. Инга Гургенидзе

8. Виктория Морозова

9. Софья Акатьева

10. Алиса Двоеглазова

11. Софья Титова 

12. Аделия Петросян

Положение после короткой программы

1. Аделия Петросян – 71,61

2. Софья Титова – 67,90

3. Алиса Двоеглазова – 66,93

4. Софья Акатьева – 64,55

5. Виктория Морозова – 63,84

6. Инга Гургенидзе – 63,82

7. Елизавета Куликова – 63,78

8. Надежда Понтелеенко – 63,26

9. Алина Горбачева – 62,81

10. Вероника Жилина – 59,74

11. Мария Захарова – 58,55

12. Наталия Лагутова – 55,32

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные