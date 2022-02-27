Глава Федерации футбола Франции: «Россию нужно исключить с ЧМ-2022. Мир спорта не может оставаться нейтральным»

высказался о ситуации в мире.

Президент Федерации футбола Франции поддержал мысль о том, что сборную России могут исключить из числа претендентов на участие в из-за ситуации на Украине.

«Я еще не обсуждал это с руководителями других федераций. Я считаю, что Россию нужно исключить со следующего чемпионата мира. Таково мое первое мнение.

Обычно я считаю, что спорт должен объединять людей и снижать напряжение. Но это зашло слишком далеко. Мир спорта и, в частности, мир футбола, не может оставаться нейтральным.

Я точно не буду возражать против исключения России», – сказал Ле Гре.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.