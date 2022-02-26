Финал ЛЧ перенесен в Париж, «Спартак» сыграет с «Лейпцигом», матчи на нейтральных полях, «Йокерит» снялся с Кубка Гагарина, этапы «Ф-1» и лыжного Кубка мира в России отменены и другие новости

1. Финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.

2. «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Российские и украинские клубы и сборные будут проводить домашние матчи турниров под эгидой УЕФА на нейтральном поле. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова принять матчи российских команд.

«Барселона» встретится с «Галатасараем», «Аталанта» – с «Байером» и остальные пары.

3. «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. Кроме того, Федерация хоккея Финляндии объявила о снятии вымпелов сборной на арене «Йокерита». В результате «Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, не сыграв ни одного матча, – «Йокериту» засчитаны четыре поражения.

4. Россиянка Дарья Непряева выиграла классическую «разделку» на 5 км на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров, Бекишева – 2-я. Савелий Коростелев победил в классической «разделке» на 10 км, Ившин взял бронзу.

5. МОК призвал международные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Беларуси, а также не использовать флаги и гимны России и Беларуси на любых соревнованиях.

6. УЕФА планирует отказаться от сделки с «Газпромом» и консультируется по правовым вопросам расторжения договора.

7. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все этапы Кубка мира сезона-2021/22 в России из-за ситуации на Украине. В том числе – финал Кубка мира по лыжам в Тюмени. Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии заявила, что ее спортсмены не будут выступать в России, и обратилась в FIS с просьбой перенести соревнования. Также норвежцы поднимут вопрос о допуске сборной России на этап Кубка мира в Холменколлене. Кроме того, российские спортсмены будут выступать на турнирах FIS без флага и гимна.

8. «Формула-1» объявила об отмене Гран-при России в 2022 году.

9. В стартовых матчах 27-го тура Серии А «Милан» не смог обыграть «Удинезе» (1:1), а «Интер» не забил «Дженоа» (0:0).

10. Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в мартовских этапах Кубка мира.

11. «Реал», «Барса» и «Ювентус» вскоре представят обновленный проект Суперлиги, пишет The Telegraph.

12. «Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за ситуации на Украине.

13. Большунов, Устюгов, Непряева, Латыпов, Миронова и другие призеры Олимпиады-2022 в Пекине удостоены государственных наград. Валиева и Щербакова награждены орденом Дружбы, Трусова – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

14. Иностранные инвесторы хотят купить «Челси» у Романа Абрамовича. При этом Forbes пишет, что «Челси» должен Абрамовичу 2 млрд долларов, клуб не сможет выплатить ему деньги в случае санкций.

15. Всемирная шахматная Олимпиада-2022 не состоится в России.

16. Евролига приняла решение перенести домашние матчи российских клубов на нейтральную территорию.

17. В квалификации Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области участвовали только российские спортсмены. 73 фристайлиста из других стран снялись.

18. В Германии проведут минуту молчания перед матчами из-за ситуации на Украине. В Италии все матчи начнутся на 5 минут позже в рамках антивоенной акции. В АПЛ разрешили демонстрировать украинский флаг во время матчей, наказания не будет. В финале Кубка английской лиги также хотят поддержать Украину: арку «Уэмбли» могут подсветить желто-синими цветами

Цитаты дня.

Губерниев о переносах соревнований из России: «Решение принимает МОК, но кто кукловодит, дергает за ниточки, мы тоже понимаем»

Матыцин о призыве МОК перенести соревнования: «Ни в России, ни в Беларуси чрезвычайных конфликтов не происходит. Включать санкции считаем недопустимым и неадекватным»

Романцев не будет оформлять Fan ID: «Пока болельщики не пойдут, я не пойду. Я 40 лет из одной миски с ними ел»

Нагельсманн о ситуации на Украине: «Я в шоке, осуждаю войну. Хорошо, что УЕФА быстро перенес финал ЛЧ»

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Александр Овечкин: «Не нужно больше войны, пожалуйста»