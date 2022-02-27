не располагает информацией насчет переноса либо отмены стыковых матчей сборной России.

«На данный момент в РФС не поступало какой-либо информации из ФИФА о вероятности переноса или отмены матчей отборочного раунда чемпионата мира, запланированных к проведению 24 и 29 марта в Москве.

Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши и последующей встречи с одной из команд пары Швеция – Чехия. РФС продолжает подготовку к этим играм.

РФС готов предоставить все необходимые гарантии для проведения этих и других футбольных матчей на территории Российской Федерации с высоким уровнем организации и соблюдением всех необходимых мер безопасности», – сообщили в службе коммуникаций организации.

Польша, Швеция и Чехия отказались играть с Россией в стыках ЧМ-2022. ФИФА решит: технари им или отстранение России